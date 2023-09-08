Общество 08 сентября 2023, 12:34 Петербуржцам напомнили о возможности освоить новые профессии по проекту «Содействие занятости»

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В Петербурге продолжает реализовываться проект «Содействие занятости», благодаря которому жители города могут освоить новые профессии на бесплатной основе. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Программа начала действовать с 2021 года и предлагает два формата обучения: онлайн и офлайн. По ней можно освоить профессии маркетолога, программиста, также доступны рабочие специальности.

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«Если у мамы образование 11 классов, то мама не может претендовать на программу переподготовки „Главный бухгалтер», — объяснила исполняющая обязанности директора Центра занятости населения Петербурга Татьяна Иванова.