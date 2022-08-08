Петербуржцам дали прогноз погоды на ближайшую неделю

Синоптик Юрий Куткевич рассказал жителям Санкт-Петербурга, какой погоды стоит ждать в ближайшую неделю. Об этом написали «Невские новости».

По словам специалиста, в понедельник, 8 августа, в городе пройдет небольшой дождь.

«В целом в первый день недели будет облачная с прояснениями погода. Днем максимальная температура составит 18–20 градусов. Со вторника будет сказываться влияние антициклона», — отметил Куткевич.

Во вторник осадки прекратятся, а к пятнице воздух прогреется до 26 градусов.

«Ночные температуры в пределах 12–14 градусов, а днем она постепенно будет повышаться. В середине недели от +21 до +23 градусов, а к пятнице днем воздух может прогреться до +26 градусов. Такое тепло продержится до вечера воскресенья», — резюмировал синоптик.