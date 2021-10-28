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    28 октября 2021, 12:24

    Петербуржца осудили за убийство соседа

    Житель Петербурга отправится за решетку за убийство соседа

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

    Убийство произошло в апреле прошлого года. Между мужчиной и пострадавшим возник конфликт, после которого их доставили в полицейское отделение, где они написали друг на друга заявления. Мужчин отпустили, а затем они встретились на лестничной площадке.

    Подсудимый избил соседа, а когда тот перестал двигаться, сбросил его с девятого этажа. В этом ему помог его брат. После падения на асфальт пострадавший получил смертельные травмы и умер.

    Следующие четыре года петербуржец проведет за решеткой.