Петербуржца осудили за убийство соседа

В Санкт-Петербурге перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Убийство произошло в апреле прошлого года. Между мужчиной и пострадавшим возник конфликт, после которого их доставили в полицейское отделение, где они написали друг на друга заявления. Мужчин отпустили, а затем они встретились на лестничной площадке.

Подсудимый избил соседа, а когда тот перестал двигаться, сбросил его с девятого этажа. В этом ему помог его брат. После падения на асфальт пострадавший получил смертельные травмы и умер.

Следующие четыре года петербуржец проведет за решеткой.