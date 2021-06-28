Петербуржца осудили за смертельную аварию

В Санкт-Петербурге перед судом предстал местный житель, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщили «Невские новости».

Авария произошла осенью 2019 года на Ораниенбаумском проспекте. Пьяный водитель Honda Pilot сбил пенсионера-велосипедиста и скрылся с места происшествия, после чего врезался в отбойник. Пострадавший скончался в больнице через несколько дней. Следующие пять лет осужденный проведет в колонии общего режима. Также суд обязал его выплатить более 700 тысяч рублей семье погибшего.