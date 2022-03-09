Петербуржца осудили за разбой и кражу

В Санкт-Петербурге перед судом предстал местный житель, которого обвинили в разбое и краже. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

В июне 2020 года обвиняемый подошел к инвалиду на остановке общественного транспорта и ударил его по лицу, после чего выхватил у мужчины сумку. От полученного удара пострадавший потерял сознание. Выяснилось, что кроме нападения на инвалида обвиняемый нашел чужую банковскую карточку и расплачивался ей. Всего он потратил свыше двух тысяч рублей. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.