Петербуржца осудили за продажу контрафактного алкоголя
В Санкт-Петербурге поймали бизнесмена, который занимался продажей контрафактного алкоголя. У него обнаружили продукцию на 21,5 миллиона рублей. Об этом написал сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда.
Подозреваемый сбывал фальсифицированные спиртные напитки в магазины города с целью продажи. Ему удалось выручить 432 тысячи рублей.
Во время обыска в 2018 году сотрудники правоохранительных органов изъяли алкоголя на 21,5 миллиона рублей. Там же были найдены бумажные ленты с наклеенными федеральными специальными марками для маркировки водки с номерами.
Мужчина признал свою вину. Он приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также штрафом в 200 тысяч рублей.