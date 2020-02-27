Петербуржца осудили за продажу контрафактного алкоголя

Подозреваемый сбывал фальсифицированные спиртные напитки в магазины города с целью продажи. Ему удалось выручить 432 тысячи рублей.

Во время обыска в 2018 году сотрудники правоохранительных органов изъяли алкоголя на 21,5 миллиона рублей. Там же были найдены бумажные ленты с наклеенными федеральными специальными марками для маркировки водки с номерами.

Мужчина признал свою вину. Он приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также штрафом в 200 тысяч рублей.