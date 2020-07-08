Петербуржца осудили на 13 лет за неудавшийся сбыт наркотиков

По данным издания, осужденный ехал в качестве пассажира по одной из дорог Ленобласти, когда машину заметили правоохранители. У мужчины было с собой около одного килограмма кокаина, который он хранил для последующей продажи.

Во время преследования полицейскими он выбросил сверток с наркотиками в открытое окно на проезжую часть Вантового моста. Затем он выскочил из машины и перебросил наркотики на лед Невы. Позднее их нашли стражи правопорядка. Следующие 13 лет петербуржец проведет в колонии строго режима.