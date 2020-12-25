Петербуржца оштрафовали за экстремистские песни в соцсетях
Жителя Санкт-Петербурга Дмитрия К. оштрафовали за экстремистскую информацию в Сети. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов столицы.
Мужчина опубликовал на странице в соцсетях две аудиозаписи. Экстремистская запись появилась на его странице два дня назад. Аудио внесены в список экстремистских в 2012 и 2017 годах соответственно.
Московский районный суд привлек Дмитрия К. к административной ответственности и назначил штраф в тысячу рублей.
Ранее Госдума приняла новые законы о поведении в интернете. Теперь граждане смогут потребовать удалить свои личные данные из Сети, а за публикацию информации о силовиках и клевету придется понести уголовную ответственность.