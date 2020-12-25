Петербуржца оштрафовали за экстремистские песни в соцсетях

Мужчина опубликовал на странице в соцсетях две аудиозаписи. Экстремистская запись появилась на его странице два дня назад. Аудио внесены в список экстремистских в 2012 и 2017 годах соответственно.

Московский районный суд привлек Дмитрия К. к административной ответственности и назначил штраф в тысячу рублей.

Ранее Госдума приняла новые законы о поведении в интернете. Теперь граждане смогут потребовать удалить свои личные данные из Сети, а за публикацию информации о силовиках и клевету придется понести уголовную ответственность.