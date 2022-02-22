Петербуржца накажут за мошенничество с квартирой покойной пенсионерки

Жителю Санкт-Петербурга вынесут наказание по обвинению в мошенничестве с квартирой пенсионерки. По данным следствия, 34-летний мужчина обманом вступил в наследство и приобрел право распоряжаться двухкомнатным жильем, написали «Невские новости».

В 2019 году мужчина нашел двухкомнатную квартиру в одном из домов на проспекте Энгельса, которая принадлежала умершей женщине. Мужчина изготовил поддельные документы и незаконным способом вступил в наследство, получив право распоряжаться жильем по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении обвиняемого будет рассмотрено в ближайшее время в Выборгском районном суде.