Петербуржские медики рассказали о необычном способе передвижения на Евро-2020

Медики скорой помощи Санкт-Петербурга работают на всех последних спортивных чемпионатах в зоне «последнего километра» — территория вокруг стадиона — на сегвеях. О том, как это устроено, рассказала газета «Петербургский дневник».

В дни матчей возле стадиона дежурят машины скорой помощи, а непосредственно в зоне «последнего километра» — медики на сегвеях. Их задача — быстро добраться до пострадавшего, установить, какая помощь ему требуется, при необходимости вызвать бригаду.

В багажниках, закрепленных на сегвеях, лежат мягкие носилки, перевязочный материал, маски, тонометры, нашатырь, перекись водорода, то есть, все, что нужно для оказания первой помощи.

«Вообще, штука довольно простая в управлении. Сложно только по три часа подряд на ней ездить, ноги затекают. Поэтому, видимо, девушек сюда не берут», — рассказывает про сегвей Дмитрий Лукашенко, медик скорой.

По его словам, самые частые жалобы в дни матчей — артериальное давление, небольшие травмы. Иногда случаются и переломы, но травм, полученных в драках нет — полиция не допускает столкновений.