Петербуржец заплатит Музею Северного флота 700 тысяч за украденные медали

Музей Северного флота получит от жителя Санкт-Петербурга 700 тысяч рублей за украденные медали. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Гарнизонный военный суд рассмотрел иск музея Северного флота и взыскал с Валерия Чушенкова 744 тысяч рублей материального ущерба и 10 тысяч госпошлины. Мужчина украл ордена «Адмирал Нахимов» I степени и «Александр Суворов» III степени. Настоящие медали он заменил подделками.

Чушенков проходил военную службу в 1988 году. Дело о хищении наград закрыли в 2019 году за истечением срока давности. Однако спустя время им вновь заинтересовались, потому что медали несут ценность.

По данным архива, награды поступили в Музей Северного флота в 1975 году.

Орден «Адмирал Нахимов» I степени — один из самых редких орденов СССР, относится к предметам с особой исторической ценностью. Орден «Александр Суворов» III степени тоже числится в списке редких наград с учетом периода изготовления и общего количества награжденных.