Петербуржец закрыл собой собаку от бойцовских псов

Житель Петербурга закрыл собой своего питомца, на которого напали два бойцовских пса. На их владельца уже не раз жаловались местные жители — он отпускает собак без намордников и поводков. При этом животные уже нападали на прохожих.

О нападении «Подъему» рассказала местная жительница, которая сняла произошедшее на видео. Она отметила, что владелец собак постоянно выгуливает их без поводков и намордников, хотя животные бросаются на людей.

«Эти стаффы уже много лет едят собак и людей. На видео наш сосед собой накрыл свою старенькую собачку. По итогу пострадали оба. За много лет заявлений на хозяина писалось очень много, но собаки так и гуляют без намордников и без поводков», — рассказала она.

На кадрах видно, как мужчина лежит на земле, защищая собой свою собаку. В это время другой человек оттаскивает за лапы двух псов, которые вырываются и пытаются атаковать лежачего. Издание уточнило, что в результате нападения пострадали хозяин и его собака. Мужчине искусали руки, а его питомцу сняли скальп и повредили лапу.

В петербургском главке отметили, что пострадавший не имеет к хозяину стаффов никаких претензий. Он не стал обращаться с заявлением и назвал ситуацию случайностью. Его собаку уже прооперировали, она идет на поправку. При этом правоохранители все равно заинтересовались случившемся, потому что на бойцовских псов жаловались уже три раза.