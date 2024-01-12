Общество 12 января 2024, 14:11 Петербуржец в новогоднюю ночь надругался над плюшевыми динозаврами в магазине Unsplash

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Петербуржец в новогоднюю ночь проник в торговый центр «Меркурий», разделся и надругался над двумя плюшевыми динозаврами. Видео опубликовал РЕН ТВ.

Судя по кадрам, мужчина пробрался в косметический магазин, снял с себя всю одежду, схватил игрушки и несколько секунд «насиловал» их. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения. Представитель торговой компании обратился в полицию и попросил привлечь вандала к ответственности. По данным издания, ущерб составил 3,3 тысячи рублей.

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В начале ноября пьяный мужчина, вооруженный ножом, устроил погром в продуктовом магазине в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Очевидцы рассказали, что он сбросил со стеллажей бутылки, напал на покупателей, ранил одного из них и себя, а также разбил себе нос. К тому времени, как на место приехали правоохранители, мужчина сидел на полу, рычал и стучал ногами. Задержание дебошира пятью правоохранителями попало на видео.