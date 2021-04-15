Петербуржец устроил дебош в храме и напал на священника. Видео

Житель Санкт-Петербурга устроил дебош в Андреевском соборе на Васильевском острове. Он побил стекла и сорвал с дежурного священника маску.

«В собор после литургии зашел человек, который сразу стал вести себя не очень адекватно и достаточно агрессивно. Он разбил три стекла. На шум вышел дежурный священник. <…> Священник вышел, чтобы с этой ситуацией разобраться. Человек сорвал с него маску, попытался причинить что-то еще, как мне сказали, схватить за волосы. Присутствующие прихожане и человека этого скрутили и вызвали полицию», — рассказала «360» руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Собеседница отметила, что ничего страшного не произошло. Она отметила, что у клириков собора к дебоширу нет никаких претензий, так как ему, скорее всего, нужна психологическая помощь.

«Время сейчас тяжелое. Не все справляются с ситуацией, со своими эмоциями», — объяснила Родоманова и добавила, что священник мужчину простил, а собор своими силами вставит стекла и не будет требовать возмещения ущерба.

В МВД рассказали, что задерживать напавшего на священника не стали. Telegram-канал Mash на Мойке сообщил, что мужчине 34 года и у него пять судимостей.