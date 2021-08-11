Петербуржец спутал студента с угонщиком и избил его до смерти. Но тот хотел лишь спасти котенка

В Санкт-Петербурге владелец иномарки спутал студента с угонщиком и избил его. Сердце молодого человека не выдержало, он скончался через пару часов. Тем не менее мужчину отпустили под обязательство о явке. Об этом «360» рассказал отец погибшего Акбар.

«Он матерного слова не знал. Не знал, как материться, хотя ему 20 лет было. Если бы сигнализация сработала в машине, он убежал бы. Были свидетели, которые слышали, как он с фонариком звал кошку. Было темно. Слышали, как кошка мяукает. Водитель ударил его ложкой по лбу, сын упал. Он его избивал ногами», — рассказал отец.

Собеседник «360» отметил, что на месте водителя было бы разумнее спросить парня, что тот делает возле машины. Но мужчина принялся бить. Следы ударов были заметны на животе и лбу.

«Он убил его, не дал ему шанса сказать, что он там делал. Он убил его и хочет на воле ходить. Люди, которые убивают людей — животные», — заявил отец погибшего.

По его словам, юноша долго вызывал скорую, он скончался под утро от остановки сердца. Мужчина рассказал, что его сын часто участвовал в олимпиадах, был робототехником. В этой области он делал большие успехи.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Как стало известно «Фонтанке.ру», накануне вечером полицейские задержали 48-летнего водителя иномарки. Однако мужчину отпустили под обязательство о явке. Молодой человек учился в Университете ИТМО и был преподавателем кружка ракетостроения.