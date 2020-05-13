Петербуржец собрал подводную лодку за 25 лет

«Еще в детстве увлекался всякой техникой. Ну, и подводные лодки меня тоже интересовали. Вот так вкупе со всей этой информацией, плюс еще люблю, как многие, путешествовать, родилась идея построить подводную лодку», — поделился петербуржец.

Для того, чтобы построить подводную лодку правильно, Пучков переехал из Рязани в Ленинград в 1980-м году. Он поступил в Морской Технический Университет и окончил его.

В конечном счете инженер построил подводку «Кит». Она оснащена двигателем мощностью 8 л. с., а также GPS навигатором, монитором и перископом с двумя видеокамерами. Судно способно погружаться на глубину 20-30 метров.

На данный момент конструктор исследует озера и карьеры, заполненные водой, погружается в Финском заливе и Ладожском озере. Каждое появление «Кита» вызывает у окружающих живой интерес.