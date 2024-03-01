Общество 01 марта 2024, 22:16 Петербуржец собирал деньги с пассажиров, выдавая себя за контролера РИА «Новости»

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Житель Санкт-Петербурга придумал простой способ подзаработать. Он собирал деньги с пассажиров автобусов, выдавая себя за контролера. Против мужчины завели уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщило издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

По версии следствия, лже-контролер орудовал во Фрунзенском районе города. 55-летний мужчина в фирменной синей жилетке и с валидатором ходил по автобусам, проверяя оплату проезда. Когда у одной пассажирок билета не оказалось, он взял с нее штраф в размере четырех с половиной тысяч рублей.

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Получив деньги, мужчина скрылся. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Саратове полиция задержала трех местных жителей за мошенничество с отловом бродячих собак. Они создали организацию, занимающуюся отловом и стерилизацией беспризорных животных по заказу городских властей. При этом мошенники завышали статистику фактически пойманных и стерилизованных собак и предоставляли городской администрации недостоверные данные. Ущерб от их действий составил до 10 миллионов рублей.