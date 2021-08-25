Петербуржец решил судиться с Первым каналом из-за грустных новостей

Житель Санкт-Петербурга подал иск против Первого канала. Он считает, что плохие новости довели его до панических атак и нервного срыва. Мужчине пришлось даже обратиться к психологу. Информация об этом появилась в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В результате иск был принят к производству. В заявлении сказано, что мужчина в феврале этого года был вынужден обратиться к психологу из-за нарушения психологической устойчивости и навязчивых мыслей.

«Во время консультаций с психологом были выявлены причины плохого самочувствия истца. Уже несколько лет им ведется регулярный просмотр новостного контента ответчика, в котором преобладают негативные новости», — рассказали в пресс-службе.

Если посчитать, то процент новостей, посвященных преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам, составляет 78,2% от общего количества новостей, опубликованных на сайте. Поэтому мужчина считает, что Первый канал должен оплатить его нравственные страдания в размере 10 миллионов рублей и расходы на психологическую помощь — около 500 тысяч рублей.