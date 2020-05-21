Петербуржец решил продать ребенка через доску объявлений. Он назвал его «домашним питомцем»
Отец семейства разместил свою запись в разделе «Другие животные» 20 мая. В нем говорилось, что мальчик любит играть на телефоне или в Playstation, а также смотреть YouTube. Автор предлагал бесплатно отдать ребенка тем, «кто его сделает счастливым».
«Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать», — процитировала объявление уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митятина на своей странице «ВКонтакте» и прикрепила скриншот объявления.
Омбудсмен считает такой поступок неприемлемым. Неважно, чем он был продиктован: отчаянием или плохим чувством юмора. По ее словам, ребенок в любом случае «не должен быть объектом для выплескивания накопившегося негатива».
Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге направил обращение администрации Avito о недопустимости такого контента, а также заявление в правоохранительные органы. После этого объявление заблокировали.
Митятина также попросила сообщать о подобных заявлениях. Она пообещала, что будет реагировать на каждый такой случай. Представители СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что проводят доследственную проверку.