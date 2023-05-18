18 мая 2023, 17:25
Петербуржец решил продать антикварный перстень, чтобы перечислить деньги на восстановление Донбасса
В Санкт-Петербурге журналисты «МК в Питере» разыскали мужчину, который уже 20 лет пытается продать антикварный перстень, созданный итальянским мастером Бенвенуто Челлини.
Петербуржец намерен выручить за антиквариат 300 миллионов долларов, а в идеале — не меньше полмиллиарда. Часть денег от продажи он планирует направить на восстановление Донбасса.
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«На восстановление Донбасса я планирую отдать половину суммы. <…> Оставшуюся часть денег можно вложить в открытие благотворительного фонда или запустить на них социально ориентированный бизнес», — сообщил журналистам Анатолий.
Санкт-Петербург
Донбасс
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