Петербуржец рассказал, как работает на скорой и в свободное время тушит пожары

Петербуржец Сергей Шутов работает фельдшером-анестезиологом скорой помощи, а в свободное время трудится в добровольной пожарной бригаде. Его историю рассказала газета «Петербургский дневник».

Фельдшером Сергей работает с 2008 года. И, несмотря на то, что работа сама по себе тяжелая, уже восемь лет в свободное время выезжает на вызовы в составе добровольной пожарной бригады в Ленобласти. В месяц у него выходит до 13 суточных дежурств на скорой помощи и до шести — в пожарной службе. В пожарной бригаде он выполняет функции медика, а если медпомощь не нужна — участвует в тушении возгораний.

«Мы выполняем все те же функции, что и обычные пожарные-спасатели. А добровольцы — значит, что сюда работать пожарным может прийти любой желающий, подходящий по физическим данным. В процессе его будут обучать, начиная с правил техники безопасности. Есть материальное поощрение, но, как правило, все работают не за деньги — ради опыта, причем самого разнообразного, ведь по сравнению с городом здесь совершенно другой алгоритм работы. В Петербурге на любой пожар можно стянуть полгорода, а в области максимум три машины приедет, да и скорая небыстро», — рассказал Сергей.