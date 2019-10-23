Петербуржец потребовал за старую визитку Путина 2 млн рублей
На Avito выставили на продажу Ан‐124Подробнее
«Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он еще был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее», — написал Юсеф в объявлении. Цена двусторонней визитки с должностью и контактами на русском и английском языках два миллиона рублей.
Владимир Путин занимал пост председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 год.
Около недели назад на этом же сайте объявлений появился «100%-й оригинал» визитки Путина времен его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов в 90-е. Продавец потребовал почти миллион рублей за карточку.
Более того, на ресурсе целых четыре предложения под названием «Визитка Путина». Минимальная цена — 200 тысяч рублей. Любопытно, что все продавцы визиток президента из Петербурга.