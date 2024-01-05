05 января 2024, 18:15
Петербуржец попал в реанимацию с шурупами в животе
«Фонтанка»: в Петербурге мужчина съел шурупы и оказался в больнице с перитонитом
Врачи в Санкт-Петербурге борются за жизнь 26-летнего мужчины, который проглотил шурупы. Пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила «Фонтанка».
Петербуржца госпитализировали накануне вечером. В ходе осмотра в брюшной полости мужчины обнаружили металлические шурупы. В итоге у него развился перитонит.
Реклама
При каких обстоятельствах пациент проглотил инородные тела, не сообщалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В детскую больницу имени Сперанского в Москве поступила четырехлетняя девочка с жалобами на боль в животе и сильную рвоту. После рентгена врачи обнаружили в кишечнике ребенка 36 магнитных шаров. Пациентку прооперировали.
Санкт-Петербург
Больницы
Реклама
Реклама