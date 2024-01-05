Общество 05 января 2024, 18:15 Петербуржец попал в реанимацию с шурупами в животе «Фонтанка»: в Петербурге мужчина съел шурупы и оказался в больнице с перитонитом РИА «Новости»

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Врачи в Санкт-Петербурге борются за жизнь 26-летнего мужчины, который проглотил шурупы. Пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила «Фонтанка».

Петербуржца госпитализировали накануне вечером. В ходе осмотра в брюшной полости мужчины обнаружили металлические шурупы. В итоге у него развился перитонит.

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При каких обстоятельствах пациент проглотил инородные тела, не сообщалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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