Петербуржец оплатил около 30 штрафов после ареста автомобиля
В Санкт-Петербурге любитель быстрой езды и нарушения правил дорожного движения оплатил около 30 штрафов. Сделал он это после того, как приставы стали угрожать ему арестовать автомобиль. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Петербуржец любил быстро ездить, нарушая ПДД, а также не оплачивать парковку. Из-за такого безответственного поведения на дорогах у него накопилось 28 штрафов от ГИБДД на сумму более 27 тысяч рублей.
Мужчина заявил, что не намерен оплачивать штрафы, но после угроз приставов забрать автомобиль передумал.