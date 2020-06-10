Петербуржец оплатил около 30 штрафов после ареста автомобиля

Петербуржец любил быстро ездить, нарушая ПДД, а также не оплачивать парковку. Из-за такого безответственного поведения на дорогах у него накопилось 28 штрафов от ГИБДД на сумму более 27 тысяч рублей.

Мужчина заявил, что не намерен оплачивать штрафы, но после угроз приставов забрать автомобиль передумал.