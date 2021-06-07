Петербуржец обматерил фанаток k-рор за танцы у Дворцовой площади. Перед этим он попал в кадр с голубями

Компания из пяти девушек едва не пострадала в центре Санкт-Петербурга от агрессивного мужчины. Его разозлили съемки кавера на песню южнокорейской поп-группы.

О случившемся сообщили участницы танцевальной команды у себя в Instagram. На кадрах с места ссоры видно, что сначала мужчина с двумя голубями в руках пытается попасть в кадр к девушкам, а потом начинает обвинять их в развратном поведении и всячески оскорблять. Одну девушку он даже сильно толкнул. Очевидица конфликта попыталась угомонить мужчину, но тот продолжал бушевать. На место вызвали полицию.

По данным Telegram-канала Baza, блюстителя морали забрали в отдел, где составили административный протокол за мелкое хулиганство. По словам одной из танцевавших, такие происшествия случались и раньше. По ее мнению, многие люди не понимают, что они делают, осуждают их колготки в сетку и шорты. Она посоветовала всем приверженцам k-pop передвигаться по городу вместе с друзьями, чтобы противостоять подобным нападкам.

В мае в Санкт-Петербурге несколько агрессивных мужчин напали на тиктокеров за съемки на детской площадке. Их недовольство вызвал эпатажный внешний вид молодых людей, из-за которого их обвинили в нетрадиционной сексуальной ориентации.