Петербуржец намерен создать центр подготовки собак-помощников для людей с ограниченными возможностями

По данным издания, шестнадцать лет назад Сорокин попал в аварию. С тех пор он передвигается только на инвалидном кресле, а немецкая овчарка по кличке Барт помогает ему во всем.

Уже третий год пес сопровождает мужчину на прогулках, приносит вещи и выполняет прочие полезные функции. Оказалось, что в Европе и Штатах широко развито направление по подготовке собак-помощников. В России же этого нет.

«Я связывался с различными организациями: у нас занимаются только подготовкой собак-поводырей для людей с ограничением по зрению, и есть еще собаки для канистерапии. Собак-помощников для инвалидов не по зрению, к сожалению, в России никто не обучает», — поделился петербуржец.