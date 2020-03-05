Петербуржец купил у аферистов 15 тысяч медицинских масок и остался ни с чем
Накануне за помощью к петербургским правоохранителям обратился 22-летний молодой человек, которого обманули мошенники. Он купил крупную партию медицинских масок, но так их и не получил, передают «Невские новости».
По словам потерпевшего, в феврале он купил в интернет-магазине 15 тысяч медицинских масок, заплатив за них 75 тысяч рублей. После того, как он перевел деньги, с ним связалось контактное лицо и сообщило, где находится партия масок и когда она будет доставлена. Однако посылка так и не дошла до заказчика. Аферисты удалили сайт и обрубили все контакты.