Петербуржец купил у аферистов 15 тысяч медицинских масок и остался ни с чем

По словам потерпевшего, в феврале он купил в интернет-магазине 15 тысяч медицинских масок, заплатив за них 75 тысяч рублей. После того, как он перевел деньги, с ним связалось контактное лицо и сообщило, где находится партия масок и когда она будет доставлена. Однако посылка так и не дошла до заказчика. Аферисты удалили сайт и обрубили все контакты.