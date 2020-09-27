Петербуржец 50 часов играл на пианино

Российский пианист Руслан Ишдавлетов установил мировой рекорд, непрерывно играя на своем музыкальном инструменте в течение 50 часов. Мужчина проживает в Санкт-Петербурге.

«Чувствую себя хорошо. Об эмоциях трудно говорить, так как после марафона организм сильно истощен. Надо отдохнуть», — рассказал Руслан корреспонденту РИА «Новости».

Непрерывная игра на пианино длилась с 25 по 27 сентября — всего 50 часов. Все это время музыкант импровизировал. Он побил свой же рекорд: в начале сентября текущего года Ишдавлетов играл на пианино непрерывно в течение 42 часов 24 минут.

Во время своего эксперимента музыкант находился под одним из объектов выставки «Сад сновидений» — большой Луной диаметром семь метров. Он не употреблял энергетические напитки для бодрости. По словам самого Ишдавлетова, продержаться так долго ему помогли выставка и реакция зрителей. Он поблагодарил всех посетителей выставки и отметил, что играл так долго благодаря их энергии.

Ранее стало известно о вручении государственной премии в области культуры за 2019 год. Одну из наград получил пианист Борис Березовский.