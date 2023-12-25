Общество 25 декабря 2023, 22:36 Петербурженку отправили в психбольницу из-за фейков об армии Суд отправил жительницу Петербурга на лечение в психбольницу за фейки об армии Unsplash

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Калининский районный суд Санкт-Петербурга направил в психбольницу Викторию Петрову, которую обвиняли в распространении фейков о действиях армии в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инстанция применила к женщине меры медицинского характера в виде принудительного лечения в лечебной организации, которая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях.

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В пресс-службе судов РИА «Новости» уточнили, что это первое подобное решение в Северной столице по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. В психбольнице женщине предстоит провести как минимум шесть месяцев.

Президент РФ Владимир Путин 25 декабря подписал закон об уголовном и административном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Теперь суд может назначить штраф до одного миллиона рублей по КоАП. Закон вступил в силу со дня его официального опубликования.