Петербурженку осудили за убийство собутыльника. Она 13 раз ударила его ножом

По данным издания, убийство произошло минувшим летом в одной из квартир на улице Малой Балканской. Женщина сильно повздорила со знакомым во время совместной попойки. Она схватилась за нож и 13 раз ударила им мужчину. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте. Следующие семь лет петербурженка проведет в колонии общего режима.