Петербурженку обманули на 102 тысячи рублей

В Санкт-Петербурге за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница. По ее словам, она стала жертвой мошенничества. Об этом сообщило РИА ФАН.

Петербурженка рассказала, что несколько лет назад во время отдыха за границей она познакомилась с женщиной, которая порекомендовала ей услуги одного турагента. Перед пандемией она связалась с ним и он подобрал ей за 102 тысячи рублей путевку в Турцию. Получив деньги, мужчина прислал ей снимок забронированного путешествия. Позднее выяснилось, что этой брони не существовало. Сам же «специалист» перестал выходить на связь.