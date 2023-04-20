Общество 20 апреля 2023, 12:29 Петербурженку будут судить за кражу 8 тысяч рублей с чужой банковской карты

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Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело местной жительницы, которая сняла с чужой банковской карты восемь тысяч рублей. Об этом написал сайт «Петроград».

Как разузнало следствие, в марте 2023 года петербурженка нашла чужую банковскую карту в магазине на кассе и потратила с нее на личные покупки до восьми тысяч рублей, сообщили «Невские новости».

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Несмотря на то, что женщина признала свою вину и возместила все убытки хозяину карты, правоохранители завели уголовное дело. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.