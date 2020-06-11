Петербурженки смогут обучиться на машиниста поезда
В учебном центре РЖД Санкт-Петербурга запустили курсы для женщин. Они смогут отучиться на машиниста поезда. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
Отмечается, что после обучения все ученицы будут устроены на работу по профессии. Прием заявок уже стартовал. Занятия начнутся в июле по мере набора группы.
Отбор пройдет в несколько этапов. К желающим освоить новую профессию есть несколько требований: необходимо быть старше 18 лет, а также иметь образование не ниже среднего общего. Всем ученицам нужно пройти медобследование.
Длительность курса — 24 недели. Он проходит также в Москве и Екатеринбурге.