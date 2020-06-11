Петербурженки смогут обучиться на машиниста поезда

Отмечается, что после обучения все ученицы будут устроены на работу по профессии. Прием заявок уже стартовал. Занятия начнутся в июле по мере набора группы.

Отбор пройдет в несколько этапов. К желающим освоить новую профессию есть несколько требований: необходимо быть старше 18 лет, а также иметь образование не ниже среднего общего. Всем ученицам нужно пройти медобследование.

Длительность курса — 24 недели. Он проходит также в Москве и Екатеринбурге.