Петербурженки рассказали об отношении к разделению счета на первом свидании

Около половины жительниц Петербурга считают нормальным делить счет на первом свидании на двоих, следует из опроса, проведенного российским сервисом курьерской доставки nePochta. Результатами опроса поделилось ИА Nation News.

Делить счет на первом свидании вне зависимости от его инициатора считают нормальным 57% респонденток. При этом так отвечали в основном молодые девушки, в возрасте до 34 лет. Женщины постарше придерживаются более консервативных взглядов и чаще считают, что платить на свидании должен только мужчина.