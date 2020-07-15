Петербурженка устроила скандал в метро и раскидала блестящий дождик. У нее была причина

В метро Петербурга случился конфликт между пассажиркой и сотрудником станции. Охранник не пускал женщину из-за большого мешка, в ответ она забросала его дождиком.

Видео сняли очевидцы ссоры на станции «Девяткино». На нем женщина истошно кричит и раскидывает новогоднюю атрибутику.

«Хотели шоу? Вот пожалуйста!» — выкрикивает женщина и гордо удаляется к подъехавшему вагону поезда.

Как рассказала «360» сама героиня ролика, она уже продолжительное время ежедневно пользуется метро, везя с собой большие сумки — они нужны ей из-за работы аниматором.

«Я ежедневно хожу с сумками такими же в метро уже больше десяти лет, а также гелиевыми шариками, большими баллонами, много разных ситуаций происходит каждый день», — сообщила она.

По ее словам, в этот раз ее также остановили для проверки. Женщина рассказала, что в мешке бумага, и показала содержимое. По ее словам, сотрудник метро стал хватать ее за руки и, не объясняя причин, не пускать через турникет.

«Я пытаюсь пройти, очень спешу. Надо было принимать какие-то меры, и я начала вытаскивать фольгу и кидать, чтобы меня быстрее пропустили, чтобы они еще раз увидели, что у меня в мешке бумага.Только после этого он отпустил мою руку и чудным образом я прошла», — пояснила она.

Женщина рассказала, что уже не раз писала заявление в полицию из-за таких случаев, но ей «всегда отказывали в виновности сотрудников».

«Я не знаю, как эти проблемы решить. На такси у меня нет возможности ездить. Это моя работа. И каждый день, когда захожу в метро я получаю этот стресс», — заключила она, добавив, что всегда проходит досмотр и не понимает, почему сотрудники метрополитена так реагируют на ее багаж.