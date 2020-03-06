Петербурженка скрывала свой пол ради поединков на ринге с мужчинами

22-летняя спортсменка рассказала, что для участия в боксерских поединках с мужчинами вынуждена выступать под именем Владимир Ермолаев.

«Я занимаюсь спортом, боксом, выступаю за то, чтобы женщин стали допускать к поединкам с мужчинами. Я встречаю громадное сопротивление», — рассказала Дваждова.

Девушка призналась, что провела на боксерском ринге 17 поединков. Все — с мужчинами, сообщило ИА Nation News.

«Когда я пришла в спорт, я отказывалась признавать, что я слабее мужчин. Женские категории выделены на основании представления о том, что женщины слабее мужчин», — объяснила боксер.

Она рассказала, что работает грузчиком, однако работодатель не может оформить ее официально. В России запрещено законом брать женщин на работу грузчиками. Дваждова призналась, что к такой работе душа у нее лежит больше, чем к офисам или магазинам.