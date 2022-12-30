Общество 30 декабря 2022, 15:49 Петербурженка рассказала о самочувствии после второй в истории внутриутробной операции

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Еще не рожденный малыш Юлии Шаляпиной перенес вторую в истории внутриутробную операцию, которую провели врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».

Второй скрининг выявил у малыша опасную патологию — расщепление позвоночника.Это грозило серьезными последствиями в будущем. Зачастую пациенты с таким диагнозом бывают парализованы на нижние конечности, к тому же у них плохо развиваются органы таза.

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Врачи предложили несколько вариантов лечения, в том числе и операцию. В мировой медицинской практике ее обычно делают в первые 24 часа после рождения, но дородовое вмешательство дает гораздо более эффективные результаты. В итоге 22-летняя петербурженка решилась на операцию, которая прошла успешно.

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«Операция была 22 декабря, самыми тяжелыми были первые два дня после наркоза, потом с каждым днем все лучше, сейчас уже все полностью пришло в норму, чувствую себя отлично», – рассказала Юлия Шаляпина.

Будущая мама встретит Новый год в перинатальном центре, но ее родственникам разрешили приехать туда, чтобы отпраздновать всем вместе. Юлия ждет появления сына в апреле, его решили назвать Димой.