Петербурженка рассказала о рождении первенца в 58 лет

Первенец родился в Санкт-Петербурге у пары 58-лентего консультанта попечительского совета Политехнического университета Петра Великого Марии Кононовой и немецкого профессора математики Клауса Петера Вильдероттера, который старше ее на два года. Об этом рассказал «Петербургский дневник».

«13 апреля, сразу после Дня космонавтики, мы получили свидетельство о рождении и знак „Родившемуся в Санкт-Петербурге“. Для малыша это начало пути и эстафета славных традиций его родного города», — сообщила Мария Кононова.

Ребенок получил отчество «Николаевич», потому что в России Клауса Петера Вильдероттера зовут Николаем. Математик до сих пор находится в Германии. Он уехал туда год назад, а потом не мог вернуться из-за пандемии коронавируса и закрытых границ. Сейчас связь между странами налажена, но семья еще не воссоединилась, потому что велики риски заболеть. Пока отец взаимодействует с ребенком дистанционно.