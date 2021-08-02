Петербурженка рассказала, как получила прозвище «Мадонна ВДВ»

День Воздушно-десантных войск России празднуется 2 августа. В связи с этим сайт «Мир 24» узнал, почему петербурженка Екатерина Паникар получила прозвище «Мадонна ВДВ».

Паникар работает в будни спасателем, а по выходным приезжает в поселок Копорье, где помогает новичкам прыгать с парашютом. Она получила прозвище «Мадонна ВДВ» после появления снимка петербургского фотографа Александра Петросяна «Празднование Дня Воздушно-десантных войск».

«Все было совершенно случайно, я даже не понимала, кто это. Все ходят, что-то снимают, парашюты. Потом ребенку подарили из-за этой фотографии 10 минут в аэродинамической трубе», — рассказала Паникар.