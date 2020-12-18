Петербурженка пыталась провезти скамейку в автобусе

По данным газеты «Петербургский дневник», она даже попросила окружающих помочь ей. Женщину прогнал кондуктор, который пообещал вызвать полицию, если она не покинет автобус вместе со скамейкой. В результате ей все же пришлось выйти из салона. Зачем ей понадобилась скамейка — неизвестно.

Житель Магниторогска заявился в магазин сладостей с топором. Он требовал с продавщицы 500 рублей, который ее муж одолжил 18 лет назад.