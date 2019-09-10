Петербурженка приняла умершего мужчину за сына и кремировала его

РИА ФАН рассказало, что 43-летний мужчина ушел из дома и жил в районе станции метро «Ленинский проспект». Он признался, что, ночуя в парадных и скитаясь по петербургским улицам, думал о смысле жизни. По словам его матери, мужчина страдает психическим заболеванием.

Через полтора месяца после пропажи женщина опознала труп сына в одном из городских моргов. Тело кремировали. А спустя полгода появился «оживший» скиталец. Петербурженка забрала заявление о пропаже.