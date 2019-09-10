Петербурженка приняла умершего мужчину за сына и кремировала его
В минувшие выходные к петербургским правоохранителям обратилась 63-летняя пенсионерка, которая считала сына пропавшим без вести. После полугода скитаний по улицам города он вернулся домой. Об этом сообщили «Невские новости».
РИА ФАН рассказало, что 43-летний мужчина ушел из дома и жил в районе станции метро «Ленинский проспект». Он признался, что, ночуя в парадных и скитаясь по петербургским улицам, думал о смысле жизни. По словам его матери, мужчина страдает психическим заболеванием.
Через полтора месяца после пропажи женщина опознала труп сына в одном из городских моргов. Тело кремировали. А спустя полгода появился «оживший» скиталец. Петербурженка забрала заявление о пропаже.