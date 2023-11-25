25 ноября 2023, 00:44
Петербурженка пожаловалась на таксиста из-за его высказываний об СВО
«Фонтанка.ру»: петербурженка заявила в полицию на водителя после его слов об СВО
Патриотично настроенная жительница Петербурга после поездки на такси сообщила в полицию о подозрительном водителе. Ей не понравились его высказывания о российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру».
По словам женщины, мужчина разговорился, когда вез ее с Московского вокзала. Это произошло неделю назад. Ей тогда не понравилось, что таксист сочувствовал погибшим украинским солдатам, говорил о том, сколько погибло российских военнослужащих, а также подозрительно высказывался о российской операции в соседней стране.
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Она попросила проверить его, так как негативно оценила его убеждения, направив правоохранителям заявление в электронной форме. Женщина отметила, что россияне не должны так себя вести, это недопустимо.
Ранее ученица кадетского класса из Сергиева Посада организовала сбор помощи для российских бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.
Санкт-Петербург
Специальная военная операция РФ на Украине
Патриотизм
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