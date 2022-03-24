Петербурженка получила условный срок за ранение возлюбленного

В Санкт-Петербурге суд приговорил к условному сроку местную жительницу, которая ранила ножом своего возлюбленного. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

По данным издания, между женщиной и ее сожителем возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил возлюбленную головой о кухонный ящик. Подсудимая схватилась за нож и ранила им мужчину.

«До и после рассматриваемых событий, конфликтов с применением насилия не было. В настоящее время проживаем вместе и заключили брак», — призналась петербурженка.

Ее приговорили к трем годам условно.