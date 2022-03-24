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    24 марта 2022, 16:19

    Петербурженка получила условный срок за ранение возлюбленного

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге суд приговорил к условному сроку местную жительницу, которая ранила ножом своего возлюбленного. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

    По данным издания, между женщиной и ее сожителем возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил возлюбленную головой о кухонный ящик. Подсудимая схватилась за нож и ранила им мужчину.

    «До и после рассматриваемых событий, конфликтов с применением насилия не было. В настоящее время проживаем вместе и заключили брак», — призналась петербурженка.

    Ее приговорили к трем годам условно.