12 мая 2023, 03:21
Петербурженка получила срок за записку на могиле родителей Путина
Суд приговорил пенсионерку к двум годам условно за записку на могиле родителей Путина
Суд приговорил жительницу Петербурга, которая оставила записку на могиле родителей президента России Владимира Путина, к двум годам лишения свободы условно. Об этом объединенная пресс-служба судов города сообщила в Telegram-канале.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года», — сказано в сообщении.
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Следователи установили, что жительница Петербурга положила на могилу родителей Путина записку, в которой высказала оскорбления в адрес президента. Ее действия квалифицировали как надругательство над местами захоронений по мотивам политической ненависти.
Обвиняемая частично признала вину. Петербурженка не стала отрицать, что совершила проступок, но не согласилась с тем, что за это в России предусмотрена уголовная ответственность. По ее словам, она плохо помнит, как писала записку. Свой поступок пенсионерка объяснила страхом, который почувствовала после просмотра новостей.
Санкт-Петербург
Суд
Владимир Путин
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