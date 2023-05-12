Общество 12 мая 2023, 03:21 Петербурженка получила срок за записку на могиле родителей Путина Суд приговорил пенсионерку к двум годам условно за записку на могиле родителей Путина Pxhere

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Суд приговорил жительницу Петербурга, которая оставила записку на могиле родителей президента России Владимира Путина, к двум годам лишения свободы условно. Об этом объединенная пресс-служба судов города сообщила в Telegram-канале.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года», — сказано в сообщении.

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Следователи установили, что жительница Петербурга положила на могилу родителей Путина записку, в которой высказала оскорбления в адрес президента. Ее действия квалифицировали как надругательство над местами захоронений по мотивам политической ненависти.

Обвиняемая частично признала вину. Петербурженка не стала отрицать, что совершила проступок, но не согласилась с тем, что за это в России предусмотрена уголовная ответственность. По ее словам, она плохо помнит, как писала записку. Свой поступок пенсионерка объяснила страхом, который почувствовала после просмотра новостей.