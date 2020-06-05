Петербурженка получила срок за неуплату алиментов

По решению суда петербурженка была обязана ежемесячно выплачивать алименты на содержание девятилетнего сына. Но женщина игнорировала это, из-за чего ее привлекли к административной ответственности и наказали обязательными работами сроком на 20 часов.

Но и это не стало уроком для неплательщицы. Она продолжала игнорировать свои обязанности и требования исполнить решение суда. Задолженность перед ребенком составила более 150 000 рублей.

После этого судья признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.