Петербурженка получила через суд компенсацию за бракованный смартфон
В Санкт-Петербурге местной жительнице удалось взыскать через суд денежную компенсацию за бракованный смартфон. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.
По данным издания, женщина приобрела Samsung Galaxy в мае прошлого года. Во время гарантийного срока на внешней стороне дисплея снизу появилась белая полоса. Петербурженке отказали в гарантийном ремонте, поскольку в сервисном центре якобы обнаружили следы нарушения эксплуатации.
Требование вернуть деньги за устройство также не было удовлетворено. В итоге женщине пришлось обратиться в суд, который назначил экспертизу. Она показала, что недостаток возник из-за производственного дефекта. В результате в пользу женщины суд взыскал более 250 тысяч рублей.