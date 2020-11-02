Петербурженка получила через суд компенсацию за бракованный смартфон

По данным издания, женщина приобрела Samsung Galaxy в мае прошлого года. Во время гарантийного срока на внешней стороне дисплея снизу появилась белая полоса. Петербурженке отказали в гарантийном ремонте, поскольку в сервисном центре якобы обнаружили следы нарушения эксплуатации.

Требование вернуть деньги за устройство также не было удовлетворено. В итоге женщине пришлось обратиться в суд, который назначил экспертизу. Она показала, что недостаток возник из-за производственного дефекта. В результате в пользу женщины суд взыскал более 250 тысяч рублей.