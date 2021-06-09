Жительница Санкт-Петербурга подала иск к музыканту Сергею Шнурову и соцсети «ВКонтакте» из-за песни «В Питере — пить». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Исковое заявление о защите прав потребителя зарегистрировали в Смольнинском районном суде, но к производству его пока не приняли.

Женщина заявила, что 8 июня послушала во «ВКонтакте» песню «В Питере — пить» и обнаружила два бранных выражения. Она даже посчитала, что одно из них Шнуров употребил четыре раза, второе — один раз.

По мнению возмущенной слушательницы, «ВКонтакте» и лидер группы «Ленинград» нарушили закон «О защите прав потребителей». То есть Шнуров сочинил и записал некачественную песню, а «ВКонтакте» разместила этот контент.

Петербурженка напомнила, что при использовании русского языка как государственного использование нецензурных слов недопустимо. С ответчиков она хочет получить тысячу рублей в качестве моральной компенсации.

Шнуров пока на сообщения об иске не отреагировал. В минувшем феврале он сам пытался через суд привлечь к ответственности известного продюсера Иосифа Пригожина. По мнению музыканта, тот угрожал ему. Но дело возбуждать не стали. После этого Пригожин заявил, что теперь уже он потребует привлечь Шнурова за клевету в свой адрес.