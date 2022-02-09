Петербурженка отсудила порядка 1,5 миллиона рублей у обманувшего ее продавца видеокарты

Жительница Петербурга подала в суд на продавца, у которого купила видеокарту примерно за 850 тысяч рублей, но так и не получила товар. В итоге пострадавшей удалось отсудить порядка 1,5 миллиона рублей. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Речь идет о видеокарте PNY Nvidia, которую девушка купила в сентябре 2021 года. Товар ей так и не прислали. Компания игнорировала требования покупательницы вернуть деньги.

Суд обязал компанию выплатить 852 тысячи 500 рублей (стоимость видеокарты), неустойку в размере 136 тысяч 400 рублей и штраф в размере 494 тысячи 450 рублей.