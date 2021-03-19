Петербурженка обвинила мужа в изнасиловании 13-летней дочери

Жительница Санкт-Петербурга обвинила мужа в развращении ее 13-летней дочери. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По ее словам, 32-летний мужчина изнасиловал девочку 3 марта. Разница в возрасте между подозреваемым и пострадавшей — 19 лет.

Петербуржца задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее уголовное дело завели на жителя Санкт-Петербурга, который развращал свою 14-летнюю дочь в течение трех месяцев. В полицию обратилась мать девочки.