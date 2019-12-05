Петербурженка нашла голову кузнечика в банке зеленого горошка

Пользователи стали активно комментировать случившееся. Многие перевели это в шутку. Кто-то попытался успокоить женщину, иронично заявив, что кузнечики богаты белком и являются натуральным продуктом. Другой пользователь назвал находку «кусочком лета в декабре».